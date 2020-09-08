«Выпихнули из автомобиля»: В Белоруссии заявили о попытке Колесниковой уехать из страны
Оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова в 4 часа утра прошли таможенный и пограничный контроль на белорусской границе на автомобиле и двинулись в сторону Украины, заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
По его словам, с учётом особенностей инфраструктуры на том участке были выставлены дополнительные пограничны отряды, и на один из них наткнулись оппозиционеры. Автомобиль ускорился, «создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы», утверждает Бычковский. Он добавил, что соратники фактически бросили Колесникову.
«По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», цитирует его «Интерфакс». В итоге Родненков и Кравцов оказались на Украине, а Колесникову задержали.
Колесникова – соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, участница Координационного совета оппозиции. В понедельник неизвестные в масках увезли её на автомобиле с надписью «Связь», данных о её местонахождении не было. Родные обратились в милицию.
По данным другого члена КС оппозиции Максима Знака, Колесникова не планировала уезжать из Белоруссии, передаёт RT. Знак также усомнился в правдивости истории с «бегством» Колесниковой: «Если прошли контроль пограничный и таможенный, то как можно потом бежать и быть задержанным белорусскими пограничниками?».
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