«Выпихнули из автомобиля»: В Белоруссии заявили о попытке Колесниковой уехать из страны

Оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова в 4 часа утра прошли таможенный и пограничный контроль на белорусской границе на автомобиле и двинулись в сторону Украины, заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

По его словам, с учётом особенностей инфраструктуры на том участке были выставлены дополнительные пограничны отряды, и на один из них наткнулись оппозиционеры. Автомобиль ускорился, «создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы», утверждает Бычковский. Он добавил, что соратники фактически бросили Колесникову.

«По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», цитирует его «Интерфакс». В итоге Родненков и Кравцов оказались на Украине, а Колесникову задержали.

Колесникова – соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, участница Координационного совета оппозиции. В понедельник неизвестные в масках увезли её на автомобиле с надписью «Связь», данных о её местонахождении не было. Родные обратились в милицию.

По данным другого члена КС оппозиции Максима Знака, Колесникова не планировала уезжать из Белоруссии, передаёт RT. Знак также усомнился в правдивости истории с «бегством» Колесниковой: «Если прошли контроль пограничный и таможенный, то как можно потом бежать и быть задержанным белорусскими пограничниками?».

