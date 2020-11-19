Венгрия получила образцы российской вакцины от коронавируса

Первые образцы российской вакцины от COVID-19 доставлены в Венгрию. Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По словам главы венгерского МИД, образец российского препарата прибыл в Будапешт. Венгерские эксперты начнут клинические испытания вакцины и примут решение о её дальнейшем использовании.

Российский препарат «Спутник V» стал первой зарегистрированной в стране и мире вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

