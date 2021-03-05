Украинские депутаты призвали граждан страны готовиться к голоду

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционой платформы — За жизнь» Илья Кива написал на своей странице в Facebook, что украинцам необходимо готовиться к голоду.

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Он связал это с провалом вакцинации. «Саботаж и провал со стороны команды Зеленского вакцинации населения привели к третьей волне пандемии, и, как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем, окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» — написал депутат.

Вакцинация от COVID-19 стартовала на Украине 24 февраля. По данным украинского Минздрава, в первый день кампании прививки сделали около 160 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Twitter, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.

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