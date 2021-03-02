Зеленский публично сделал прививку от коронавируса
2 марта 202115:34
Президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Twitter, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.
По его словам, он привился вместе с украинскими солдатами «в качестве главнокомандующего» вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
Вакцинация от COVID-19 стартовала на Украине 24 февраля, сообщает RT. По данным украинского Минздрава, в первый день кампании прививки сделали около 160 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru