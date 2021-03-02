Зеленский публично сделал прививку от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Twitter, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.

По его словам, он привился вместе с украинскими солдатами «в качестве главнокомандующего» вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

Вакцинация от COVID-19 стартовала на Украине 24 февраля, сообщает RT. По данным украинского Минздрава, в первый день кампании прививки сделали около 160 человек.

