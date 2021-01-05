Украинские депутаты инициировали сбор подписей за регистрацию российской вакцины

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнет сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя молодежного крыла партии Артема Марчевского.

«Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины», - сказал он. Как отметил Марчевский, большое число украинцев регулярно обращается к «Оппозиционной платформе — За жизнь» по поводу вакцины.