Украинские депутаты инициировали сбор подписей за регистрацию российской вакцины
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнет сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя молодежного крыла партии Артема Марчевского.
«Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины», - сказал он. Как отметил Марчевский, большое число украинцев регулярно обращается к «Оппозиционной платформе — За жизнь» по поводу вакцины.
Ранее глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал «враньем» заявление главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Он напомнил, что в начале минувшего года ВОЗ рекомендовала всем странам экстренно регистрировать вакцины от коронавируса. На текущий момент в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин, среди которых «Спутник V». Врач призвал власти «прекратить врать украинскому народу».
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