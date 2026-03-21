Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США

Известно, что переговоры по вопросам урегулирования украинского конфликта запланированы на 21 марта. Отмечается, что делегаты встретятся со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером.

В состав делегации Украины вошли глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также первый замглавы ОП Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал ЕС и США за отсутствие поддержки, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».