Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США
Делегация Украины, возглавляемая руководителем СНБО Рустемом Умеровым, прибыла в Майами для переговоров с американскими представителями. Об этом сообщает «Укринформ».
Известно, что переговоры по вопросам урегулирования украинского конфликта запланированы на 21 марта. Отмечается, что делегаты встретятся со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером.
В состав делегации Украины вошли глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также первый замглавы ОП Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал ЕС и США за отсутствие поддержки, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Мордовии ФСБ задержала оформившего тысячу сим-карт для ГУР Украины мужчину
- СМИ: На Украине появилась новая схема насильственной мобилизации
- СМИ: Судно «Jamal» прошло через заблокированный Ормузский пролив
- Сноубордисты паралимпийской сборной РФ попали в базу экстремистского «Миротворца»
- В ИКИ РАН объявили о начале магнитной бури на Земле
- Аферисты начали обманывать россиян через маркетплейсы
- Россиян предупредили о риске эпидемии ожирения
- В Ростовской области сбили около 90 украинских БПЛА
- ОСК заявила о выходе на ритмичное серийное производство кораблей для ВМФ