Сноубордисты паралимпийской сборной РФ попали в базу экстремистского «Миротворца»
Данные российских сноубордистов паралимпийской сборной Филиппа Шеббо Монзера и Дмитрия Фадеева попали в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, личные данные атлетов внесли в базу в ночь на 21 марта. Отмечается, что паралимпийцев обвинили в «пропаганде войны» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».
До этого в базу запрещенного «Миротврца» внесли еще пятерых российских спортсменов, которые в этом году приняли участие в зимних Паралимпийских играх в Италии.
Ранее президент России Владимир Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026. Российская паралимпийская сборная в общем медальном зачете на прошедших Играх в Италии заняла третье место, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
