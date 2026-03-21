Сноубордисты паралимпийской сборной РФ попали в базу экстремистского «Миротворца»

По информации источника, личные данные атлетов внесли в базу в ночь на 21 марта. Отмечается, что паралимпийцев обвинили в «пропаганде войны» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

До этого в базу запрещенного «Миротврца» внесли еще пятерых российских спортсменов, которые в этом году приняли участие в зимних Паралимпийских играх в Италии.

Ранее президент России Владимир Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026. Российская паралимпийская сборная в общем медальном зачете на прошедших Играх в Италии заняла третье место, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».