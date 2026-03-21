Актер Бероев выступил против категоричных правил дресс-кода в театрах
Театры не должны вводить категоричные правила дресс-кода для зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера Егора Бероева.
По его мнению, театры могли бы просто информировать публику о желательном наличии дресс-кода на мероприятиях. Актер заметил, что дресс-код — это рекомендации. Он считает, что зрителям следует регулировать свой внешний вид в зависимости от постановки и конкретного учреждения.
«В билете можно было бы указать на это. Не все имеют возможность надеть костюм или платье», - сказал Бероев.
До этого Российское общество «Знание» провело опрос, согласно результатам которого, 67,5% россиян считают, что дресс-код в театре должен быть обязательным (или скорее обязательным).
Ранее президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер раскритиковал идею актера и депутата Дмитрия Певцова о возврате денег за непонравившиеся спектакли и фильмы, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
