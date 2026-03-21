По данным источника, СБУ согласовала усиление мер «бусификации» и к проведению отдельных мероприятий на приграничной территории Украины начали привлекать наемников, в основном из Румынии и Польши.

Собеседник издания рассказал, что некоторых мужчин призывного возраста вывезли к границе с Румынией и под угрозой оружия сняли на видео при попытке якобы незаконно покинуть страну. Отмечается, что такие материалы на Украине используют в качестве компромата для отправки граждан в ряды ВСУ, при этом на несогласных заводят уголовные дела.

Ранее военный корреспондент Александр Коц в интервью НСН заявил, что в настоящий момент нет никаких перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине, но и нет цели проводить мобилизацию в РФ, так как план по контрактникам в прошлом году был перевыполнен.