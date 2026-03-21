СМИ: В Подмосковье вернут закрывшиеся 15 лет назад вытрезвители

По данным источника, эти учреждения будут рассчитаны на 10 тысяч обращений граждан в год. Отмечается, что желание вновь открыть вытрезвители в регионе вызвано тем, что в больницах людей в состоянии алкогольного опьянения отказываются принимать без соответствующих показаний для госпитализации.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью НСН заявил, что создание вытрезвителей при медучреждениях может спасти жизнь нетрезвым пациентам с острым заболеванием, а также разгрузить приемные отделения, так как каждый пятый-седьмой пациент экстренных стационаров оказывается нетрезв.