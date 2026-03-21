В Мордовии ФСБ задержала оформившего тысячу сим-карт для ГУР Украины мужчину

ФСБ задержала жителя Мордовии, который оформил более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций для кураторов из ГУР Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ЦОС ФСБ.

Отмечается, что 34-летнего мужчину, подозреваемого в госизмене, уже арестовали.

Силовики выяснили, что индивидуальный предприниматель из Саранска через Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР Минобороны Украины. По данным источника, злоумышленнику все деньги переводили на созданные им криптокошельки.

Известно, что в период с августа по октябрь 2025 года правонарушитель оформил у российских операторов связи более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций, доступ к которым за денежное вознаграждение он предоставил кураторам для дистанционного мошенничества в отношении россиян, а также для планирования и осуществления подрывной деятельности.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ДНР задержали украинского агента, готовившего подрыв машины чиновника.

ФОТО: ФСБ
