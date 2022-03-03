Украинская делегация прибыла на место переговоров на вертолетах
3 марта 202217:18
Делегация Украины прибыла на место переговоров с Россией на вертолетах. Об этом сообщает ТАСС с места событий.
Встреча российской и украинской делегаций пройдет в Беловежской пуще.
Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что начало переговоров запланировано на 15:00 по Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru