Украинская делегация прибыла на место переговоров на вертолетах

Делегация Украины прибыла на место переговоров с Россией на вертолетах. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

Путин заявил Макрону, что задачи спецоперации будут выполнены в любом случае

Встреча российской и украинской делегаций пройдет в Беловежской пуще.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что начало переговоров запланировано на 15:00 по Москве.


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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:РоссияУкраина
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