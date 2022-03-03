Путин заявил Макрону, что задачи спецоперации будут выполнены в любом случае

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил уверенность, что задачи военной спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон провел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Российский лидер подробно рассказал Макрону требования России на переговорах с украинской стороной. В их числе Путин назвал демилитаризацию Украины и ее нейтральный статус.

Также Путин подчеркнул, что попытки затянуть переговоры для того, чтобы выиграть время, обернутся для Киева новыми условиями со стороны России.

Кроме того, российский лидер заверил президента Франции, что информация о бомбардировках и обстреле Киева не соответствуют действительности и являются частью антироссийской дезинформационной компании.

Ранее Макрон в телевизионном выступлении к нации заявил, что Франция намерена поддерживать диалог с Россией, чтобы избежать «распространения конфликта».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Эммануэль МакронВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры