Украине предрекли «итальянский» сценарий, если не «опомнится»

Сравнивая статистику, Гольдман в интервью порталу «Гордон» отметил, что в Израиле на большее количество случаев заражения меньше летальных исходов, чем на Украине. По его мнению, на Украине гораздо больше заболевших, просто их не выявляют.

Израильский специалист также добавил, что в Израиле на порядок меньше случаев заражения среди медицинского персонала: власти постарались обеспечить его экипировкой, понимая, что в противном случае лечить людей будет некому. Действия украинских медиков шокировали Годьмана: некоторые не пользуются перчатками, трогают мусорные баки в операционной руками.

Говоря о карантинных мерах, Гольдман подчеркнул их необходимость. По его мнению, евреи не менее религиозны христиан, но в Израиле, в отличие от Украины, сразу закрыли все синагоги, мечети и церкви.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 4,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 116 человек. В Израиле 140 летальных исходов на 12,5 тысячи заболевших.

