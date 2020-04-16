Украине предрекли «итальянский» сценарий, если не «опомнится»
Израильский врач Роман Гольдман заявил, что введённый на Украине карантин - «некорректный» и недостаточный, и предупредил о риске распространения коронавируса COVID-19 по «итальянскому» сценарию, если «сейчас не опомниться».
Сравнивая статистику, Гольдман в интервью порталу «Гордон» отметил, что в Израиле на большее количество случаев заражения меньше летальных исходов, чем на Украине. По его мнению, на Украине гораздо больше заболевших, просто их не выявляют.
Израильский специалист также добавил, что в Израиле на порядок меньше случаев заражения среди медицинского персонала: власти постарались обеспечить его экипировкой, понимая, что в противном случае лечить людей будет некому. Действия украинских медиков шокировали Годьмана: некоторые не пользуются перчатками, трогают мусорные баки в операционной руками.
Говоря о карантинных мерах, Гольдман подчеркнул их необходимость. По его мнению, евреи не менее религиозны христиан, но в Израиле, в отличие от Украины, сразу закрыли все синагоги, мечети и церкви.
По последним данным, на Украине зарегистрировано 4,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 116 человек. В Израиле 140 летальных исходов на 12,5 тысячи заболевших.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- Сильный ветер раздул очаги тления в Чернобыле: Россия в зоне риска
- Первый случай коронавируса выявлен в Республике Алтай
- Путин: Парада Победы 9 мая не будет
- Украине предрекли «итальянский» сценарий, если не «опомнится»
- Путин объявил о новой программе ипотеки под 6,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru