Украина заявила о победе над Россией на мировом рынке вооружений

Он пояснил, что «Укроборонпром», который является объединением украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и контролируется государством, не финансировался на протяжении 30 лет. Однако, несмотря на это, концерн все же смог конкурировать с российскими оружейными предприятиями, уточняют Известия.

Такой успех Найем связал с тем, что компания обслуживает технику советского происхождения, предоставляет комплектующие к бронетехнике и авиации, а также занимается их ремонтом, отмечает «Свободная пресса». Помимо этого, замгендиректора «Укроборонпром» добавил, что огромный интеллектуальный потенциал украинских предприятий сможет и дальше конкурировать с Россией на мировом рынке.

Ранее украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта и выданный Украине в ходе обмена заключенных, заявил в Европарламенте, что Украине нужно вернуть ядерное оружие. Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН поставил под сомнение значимость мнения Сенцова.

