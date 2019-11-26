Кравчук отправил Сенцова учить историю о ядерном оружии Украины

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта и выданный Украине в ходе обмена заключенных, заявил в Европарламенте, что Украине нужно вернуть ядерное оружие. Также в Страсбурге, куда он приехал для вручения ему премии Сахарова, Сенцов раскритиковал «формулу Штайнмайера».

Напомним, Украина согласилась передать России свои ядерные арсеналы в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности. Эти договоренности закрепил Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году.

По мнению Сенцова, раз Россия «нарушила» территориальную целостность Украины, Киев имеет право вернуть свое ядерное оружие, а не обсуждать так называемую формулу Штайнмайера – план урегулирования конфликта в Донбассе.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН поставил под сомнение значимость мнения Сенцова.

«Я исхожу из того, что господин Сенцов, прежде чем говорить о чем-то, должен был бы изучить всю подноготную ядерного оружия в Украине. Изучить международные документы, подписанные еще Советским Союзом и США. Тогда бы его разговоры можно было принимать во внимание. То, что говорит Сенцов, не имеет под собой никакой правовой базы. Украина вывезла со своей территории ядерное оружие в соответствии с международными договоренностями. Сегодня можно говорить о другом: выполняются или нет Будапештские соглашения, подписанные США, Россией, Украиной и Великобританией. Потом к ним присоединились Франция и Китай.