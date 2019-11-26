Кравчук отправил Сенцова учить историю о ядерном оружии Украины
Первый президент Украины в эфире НСН поставил под сомнение значимость мнения Олега Сенцова о Будапештском меморандуме.
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта и выданный Украине в ходе обмена заключенных, заявил в Европарламенте, что Украине нужно вернуть ядерное оружие. Также в Страсбурге, куда он приехал для вручения ему премии Сахарова, Сенцов раскритиковал «формулу Штайнмайера».
Напомним, Украина согласилась передать России свои ядерные арсеналы в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности. Эти договоренности закрепил Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году.
По мнению Сенцова, раз Россия «нарушила» территориальную целостность Украины, Киев имеет право вернуть свое ядерное оружие, а не обсуждать так называемую формулу Штайнмайера – план урегулирования конфликта в Донбассе.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН поставил под сомнение значимость мнения Сенцова.
«Я исхожу из того, что господин Сенцов, прежде чем говорить о чем-то, должен был бы изучить всю подноготную ядерного оружия в Украине. Изучить международные документы, подписанные еще Советским Союзом и США. Тогда бы его разговоры можно было принимать во внимание. То, что говорит Сенцов, не имеет под собой никакой правовой базы. Украина вывезла со своей территории ядерное оружие в соответствии с международными договоренностями. Сегодня можно говорить о другом: выполняются или нет Будапештские соглашения, подписанные США, Россией, Украиной и Великобританией. Потом к ним присоединились Франция и Китай.
Там черным по белому написано, что эти государства гарантируют Украине территориальную целостность, неприкосновенность границ и суверенитет. Сегодня они не выполняются. Россия официально заявила, что она не будет выполнять эти документы, потому что, дескать, в Украине пришла "не такая" власть. Это произвол, что хочу - то и ворочу. То, что подписывал Ельцин, уже не годится, теперь будем ждать, пока что-то подпишет Путин. Потом придет кто-то после Путина, будет говорить: не годится то, что Путин подписал. Это невыполнение Россией международных обязательств. Она, кстати, всегда так себя вела. Я считаю, что нужно требовать выполнения этого документа. А господин Сенцов имеет право думать, что хочет. Но это не значит, что его мнение нужно обсуждать», - сказал он.
При этом экс-глава Украины признает, что сохранить свой ядерный потенциал Киеву было бы сложно.
«Если бы ядерное оружие осталось на Украине, то она не смогла бы с ним ничего сделать. Потому что это оружие было изготовлено за пределами Украины, конкретно, в России. Рано или поздно возник бы вопрос, как его обслуживать, как его заменить. Украина не могла изготовить собственные боеголовки. Было понятно, что Россия не будет помогать Украине поддерживать ее ядерный арсенал. Вывод оружия – это был единственный правильный выход из ситуации. Конечно, Украина могла позднее наладить собственное производство ядерного оружия. У нас есть и база, и люди. Но у нас не было на это средств. И как бы к этому отнеслось мировое сообщество? США и Европа давили на Украины в вопросе вывода ядерного оружия, угрожая даже санкциями», - рассказал собеседник НСН.
Напомним, 7 сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были Олег Сенцов и 24 украинских военных. В Россию вернулся освобожденный по решению суда руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.
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