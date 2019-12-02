Украина заявила о готовности «принять пару областей» России

В публикации на своей странице в Twitter он прокомментировал высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тот заявил, что Киев потерял контроль над несколькими областями. По мнению Кулебы, такими заявлениями Россия якобы угрожает украинской стороне, сообщает Газета.ру.

В связи с этим вице-премьер заявил, что Украина не только не потеряла контроль над своими территориями, но и готова «принять пару областей России». По его словам, такое развитие событий позволит восторжествовать исторической справедливости, уточняют agrumenti.ru.

Ранее НСН писала, что «Турецкий поток» снесет амбиции Украины. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН отметил, что «Турецкий поток» позволит «Газпрому» выполнить условия европейского законодательства в сфере энергоресурсов, но не попасть под его санкции.



