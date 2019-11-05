Украина заявила о готовности отказаться от транзита газа из России

Однако, уточняют Известия, политик не исключил приоритетность подписания нового договора о транзите.

Как сообщает Москва 24, десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через украинскую территорию истечет уже в конце этого года. На данный момент между Еврокомиссией, Россией и Украиной проводятся консультации по вопросу продления или заключения нового соглашения.

Ранее эксперты на Украине и в России объяснили в эфире НСН заинтересованность Киева и Москвы в транзите российского газа через Украину

