Украина заявила о готовности отказаться от транзита газа из России
Украина сообщила о готовности прекратить транзит газа из России, сообщает Ura.ru. такое заявление сделал министр энергетики страны Алексей Оржель на телеканале ICTV. Он уточнил, что в подземных хранилищах находится рекордное количество газа, которого хватит на весь отопительный сезон.
Однако, уточняют Известия, политик не исключил приоритетность подписания нового договора о транзите.
Как сообщает Москва 24, десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через украинскую территорию истечет уже в конце этого года. На данный момент между Еврокомиссией, Россией и Украиной проводятся консультации по вопросу продления или заключения нового соглашения.
Ранее эксперты на Украине и в России объяснили в эфире НСН заинтересованность Киева и Москвы в транзите российского газа через Украину
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