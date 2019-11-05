Украина заявила о готовности отказаться от транзита газа из России

5 ноября 201907:15

Украина сообщила о готовности прекратить транзит газа из России, сообщает Ura.ru. такое заявление сделал министр энергетики страны Алексей Оржель на телеканале ICTV. Он уточнил, что в подземных хранилищах находится рекордное количество газа, которого хватит на весь отопительный сезон.

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Однако, уточняют Известия, политик не исключил приоритетность подписания нового договора о транзите.

Как сообщает Москва 24, десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через украинскую территорию истечет уже в конце этого года. На данный момент между Еврокомиссией, Россией и Украиной проводятся консультации по вопросу продления или заключения нового соглашения.

Ранее эксперты на Украине и в России объяснили в эфире НСН заинтересованность Киева и Москвы в транзите российского газа через Украину

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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