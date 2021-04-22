Украина заявила, что воду Крым не получит

Воду в Крым россияне не получат никаким путем, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Ранее в Украине заявляли о том, что российские военные могут попытаться атаковать дамбу Северо-Крымского канала для установления контроля и обеспечения водой полуострова, сообщает РИА Новости.

СМИ: Россия ограничила полеты над южным Крымом и частью Черного моря

Резников отметил, что получить воду для Крыма у России не выйдет, даже если речь идет о силовом способе.

Украина обеспечивала почти 85% потребностей полуострова в пресной воде, после присоединения Крыма подача воды была полностью прекращена по решению украинских властей. Сейчас жители из-за дефицита получают воду по графику.

Ранее сообщалось, что российское министерство экономического развития направило дополнительно 3,3 миллиарда рублей на решение проблем водоснабжения Крыма и Севастополя, средства пойдут на геологоразведку и ремонт трубопроводов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
ТЕГИ:ВодаУкраинаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры