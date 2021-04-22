Украина заявила, что воду Крым не получит
Воду в Крым россияне не получат никаким путем, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Ранее в Украине заявляли о том, что российские военные могут попытаться атаковать дамбу Северо-Крымского канала для установления контроля и обеспечения водой полуострова, сообщает РИА Новости.
Резников отметил, что получить воду для Крыма у России не выйдет, даже если речь идет о силовом способе.
Украина обеспечивала почти 85% потребностей полуострова в пресной воде, после присоединения Крыма подача воды была полностью прекращена по решению украинских властей. Сейчас жители из-за дефицита получают воду по графику.
Ранее сообщалось, что российское министерство экономического развития направило дополнительно 3,3 миллиарда рублей на решение проблем водоснабжения Крыма и Севастополя, средства пойдут на геологоразведку и ремонт трубопроводов.
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