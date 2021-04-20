СМИ: Россия ограничила полеты над южным Крымом и частью Черного моря

В зону ограничения входит воздушное пространство над прилегающими к южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Кроме того, в документе говорится об ограничении полетов над южной частью Крыма - от Севастополя до Феодосии.

Такое решение объясняется тем, что данный район временно объявлен «опасным для полетов воздушных судов».

Ранее сообщалось, что Россия с 24 апреля по 31 октября приостановила осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.