СМИ: Россия ограничила полеты над южным Крымом и частью Черного моря
Россия с 20 апреля 2021 года ввела временные ограничения на полеты над южной частью Крыма и частью Черного моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой международное извещение для пилотов (NOTAM).
Ограничения введены с 20 по 24 апреля.
В зону ограничения входит воздушное пространство над прилегающими к южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.
Кроме того, в документе говорится об ограничении полетов над южной частью Крыма - от Севастополя до Феодосии.
Такое решение объясняется тем, что данный район временно объявлен «опасным для полетов воздушных судов».
Ранее сообщалось, что Россия с 24 апреля по 31 октября приостановила осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.
При этом отмечалось, что эти ограничения не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив.
Со своей стороны, американские власти назвали такое решение российской стороны «неспровоцированной эскалацией». Госдеп выразил обеспокоенность происходящим на фоне сообщений об усилении российского военного присутствия на границе с Украиной.
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