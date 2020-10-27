США поддержат стратегию Киева по возвращению Крыма

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта «Крымская платформа», направленного на возвращение полуострова в состав Украины, сообщается на сайте украинского МИД.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на встрече с заместителем главы МИД Украины Эмине Джапаровой заявила, что позиция Вашингтона по поводу принадлежности Крыма и Севастополя остается «твердой и неизменной».

Эмине Джапарова в обращении также выразила благодарность США за представительство в международных организациях, включая ООН. Она отметила важность разговора о проблемах милитаризации «Автономной Республики Крым», а также «ситуации с правами человека» в Севастополе.

Ранее Госдума РФ одобрила в первом чтении пакет законопроектов, которые предполагают штрафы за призыв к отчуждению территорий России.



