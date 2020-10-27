США поддержат стратегию Киева по возвращению Крыма
Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта «Крымская платформа», направленного на возвращение полуострова в состав Украины, сообщается на сайте украинского МИД.
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на встрече с заместителем главы МИД Украины Эмине Джапаровой заявила, что позиция Вашингтона по поводу принадлежности Крыма и Севастополя остается «твердой и неизменной».
Эмине Джапарова в обращении также выразила благодарность США за представительство в международных организациях, включая ООН. Она отметила важность разговора о проблемах милитаризации «Автономной Республики Крым», а также «ситуации с правами человека» в Севастополе.
Ранее Госдума РФ одобрила в первом чтении пакет законопроектов, которые предполагают штрафы за призыв к отчуждению территорий России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- Министра обороны Нагорного Карабаха сняли с поста после ранения
- США поддержат стратегию Киева по возвращению Крыма
- Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли
- Роспотребнадзор объявил всеобщий масочный режим по всей стране
- Политолог предрек Украине феодальную раздробленность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru