Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ

Речь идёт о соглашении о принципах и порядке выполнения военных перевозок, которое было заключено в мае 1992 года в Ташкенте.

Также Киев вышел из соглашений о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом и о профилактике йоддефицитных состояний среди населения.

Ранее пресс-секретарь кабинета министров Молдавии Даниел Водэ заявил, что Кишинёв начал процедуру денонсации 70 договоров с СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

