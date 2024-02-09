Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в ссвоём Telegram-канале заявил, что Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ.

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Речь идёт о соглашении о принципах и порядке выполнения военных перевозок, которое было заключено в мае 1992 года в Ташкенте.

Также Киев вышел из соглашений о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом и о профилактике йоддефицитных состояний среди населения.

Ранее пресс-секретарь кабинета министров Молдавии Даниел Водэ заявил, что Кишинёв начал процедуру денонсации 70 договоров с СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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