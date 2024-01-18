Кабмин РФ одобрил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве
Российское правительство одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, сообщает ТАСС.
Речь идёт о документе, который был подписан в 1956 году между СССР и Великобританией. Благодаря соглашению британские рыбаки могли осуществлять промысел в определённых зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.
Также британским рыболовным судам разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в указаных водах.
В правительстве РФ объяснили, что решение о денонсации соглашения было принято в связи с тем, что Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru