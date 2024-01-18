Кабмин РФ одобрил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве

Речь идёт о документе, который был подписан в 1956 году между СССР и Великобританией. Благодаря соглашению британские рыбаки могли осуществлять промысел в определённых зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

Также британским рыболовным судам разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в указаных водах.

В правительстве РФ объяснили, что решение о денонсации соглашения было принято в связи с тем, что Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

