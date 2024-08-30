Украина вышла из соглашения с РФ о секретной телефонной связи

По его словам, речь идёт о документе, который был подписан 27 февраля 1998 года.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой», - написал он.

Ранее Мельничук заявил, что Украина приняла решение о выходе из соглашения СНГ о транзите через территории стран-участниц Содружества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

