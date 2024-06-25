Литва расторгла договор с Россией о правовой помощи
Парламент Литвы одобрил расторжение договора с Россией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба сейма.
Речь идёт о документе, который был подписан в Вильнюсе 21 июля 1992 года. Отмечается, что за его расторжение проголосовали 93 депутата.
Глава Минюста Литвы Эвелина Добровольска отметила значительное сокращение количества обращений о юридической помощи, а также указала, что в последние два года сотрудничество в рамках соглашения де-факто не осуществляется.
Ранее сейм Литвы ввел бессрочный запрет на телетрансляции из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru