Литва расторгла договор с Россией о правовой помощи

Речь идёт о документе, который был подписан в Вильнюсе 21 июля 1992 года. Отмечается, что за его расторжение проголосовали 93 депутата.

Глава Минюста Литвы Эвелина Добровольска отметила значительное сокращение количества обращений о юридической помощи, а также указала, что в последние два года сотрудничество в рамках соглашения де-факто не осуществляется.

Ранее сейм Литвы ввел бессрочный запрет на телетрансляции из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



