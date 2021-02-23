Украина вышла из договоров СНГ о воздушном пространстве
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из международных соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает офис украинского лидера.
Согласно документу, Украина прекратит участие в Соглашении о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. По условиям договора воздушное пространство Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины рассматривалось как единое.
Также, согласно решению Зеленского, Украина выйдет из Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного Азербайджаном, Россией, Белоруссией, Таджикистаном, Арменией, Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Молдавией и Украиной.
Согласно договору, страны-участницы предоставляют свое воздушное пространство для деятельности Вооруженных сил СНГ и отказываются от действий, нарушающих или осложняющих функционирование ВС.
«В своем указе президент поставил задачу Министерству иностранных дел уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства», — уточнили в пресс-службе.
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