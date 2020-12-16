Украина вышла из ряда соглашений с СНГ по атомной энергии

Правительство Украины объявило о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств, сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании 16 декабря было принято решение в одностороннем порядке денонсировать, в том числе, три соглашения в сфере атомной энергии. В пояснительной записке к проекту постановления уточняется, что правовая база по сотрудничеству в энергетической сфере в целом потеряла своё практическое значение и требуется пересмотр на предмет соответствия современному состоянию.

В частности, Украина вышла из горной хартии государств - участников СНГ (1997 г.); из соглашения о координации межгосударственных отношений в области использования атомной энергии в мирных целях (2013 г.); соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ (1992 г.); соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии (1992 г.).

Также денонсирован протокол о внесении изменений в соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии (2013 г.).

