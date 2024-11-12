Украина ввела санкции против сервисных служб аэропортов Шереметьево и Домодедово

В частности, в украинский «чёрный» список включили 63 юридических лица. Это, в том числе, сервисные службы аэропортов Домодедово и Шереметьево. Это компании «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Шереметьево хэндлинг», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Шереметьево ВИП» и «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево».

Также санкции ввели против компаний «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Газпромнефть-аэро», «Аэропорты Дальнего Востока», и топливно-заправочных комплексов «Омск» и «Архангельск».

Ранее глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что Токио продолжит санкционный курс в отношении Москвы из-за украинского конфликта, сообщает RT.

