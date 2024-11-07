Великобритания ввела санкции против компаний из РФ, Казахстана, КНР и Эстонии

Власти Великобритания в очередной раз расширили санкционный список, в который попали компании, которые якобы помогают России в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина.

Титов допустил снятие санкций с России после победы Трампа

В перечень вошли шесть компаний из Казахстана, пять - из Китая, четыре фирмы, базирующиеся в Гонконге, а также по одному предприятию из Узбекистана, Эстонии и Турции.

Также в «чёрный» список внесли 10 российских компаний: «Зенит финанс», «Элесар-групп», «Шпиннер», «ТСК Вектор», «Технология развития открытых систем» («ТРОС»), «Далкос», «Униматик», «АК Микротех», «Управление перспективных технологий» и КБ «Навис».

Кроме того, рестрикции введены против лиц, которые, по мнению британских властей, связаны с ЧВК и занимаются деятельностью по «дестабилизации Украины».

Ранее власти Латвии заморозили активы 147 лиц, которые попали под санкции, введённые против России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:СанкцииСпецоперацияРоссияВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры