Великобритания ввела санкции против компаний из РФ, Казахстана, КНР и Эстонии
Власти Великобритания в очередной раз расширили санкционный список, в который попали компании, которые якобы помогают России в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина.
В перечень вошли шесть компаний из Казахстана, пять - из Китая, четыре фирмы, базирующиеся в Гонконге, а также по одному предприятию из Узбекистана, Эстонии и Турции.
Также в «чёрный» список внесли 10 российских компаний: «Зенит финанс», «Элесар-групп», «Шпиннер», «ТСК Вектор», «Технология развития открытых систем» («ТРОС»), «Далкос», «Униматик», «АК Микротех», «Управление перспективных технологий» и КБ «Навис».
Кроме того, рестрикции введены против лиц, которые, по мнению британских властей, связаны с ЧВК и занимаются деятельностью по «дестабилизации Украины».
Ранее власти Латвии заморозили активы 147 лиц, которые попали под санкции, введённые против России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru