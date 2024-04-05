Украина ввела санкции против 86 российских предприятий
Санкции в отношении 86 российских организаций, а также семи физических лиц, подписал украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает официальный сайт президента Украины.
Ограничения введены на срок от трёх до десяти лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы республики.
Среди семи физических лиц, пополнивших черный список, – граждане РФ, Украины, Румынии, а также Израиля. Среди организаций большая часть – это российские промпредприятия.
Этим же указом Зеленского вводится запрет на передачу технологий России, а также предусматривает остановку выполнения экономических и финансовых обязательств Украины.
Ранее Украина ввела санкции против 185 граждан РФ и других стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru