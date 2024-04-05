Украина ввела санкции против 86 российских предприятий

Ограничения введены на срок от трёх до десяти лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы республики.

Среди семи физических лиц, пополнивших черный список, – граждане РФ, Украины, Румынии, а также Израиля. Среди организаций большая часть – это российские промпредприятия.

Этим же указом Зеленского вводится запрет на передачу технологий России, а также предусматривает остановку выполнения экономических и финансовых обязательств Украины.

Ранее Украина ввела санкции против 185 граждан РФ и других стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

