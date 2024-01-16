Зеленский в Давосе заявил об отказе замораживать конфликт с РФ

Президент Украины Владимира Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе признался, что не хочет замораживать конфликт с Россией. Об этом пишет ТАСС.

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Украинский лидер напомнил о попытках заморозить конфликт в Донбассе в 2014 году. При этом он признал, что получает предложения о начале переговоров с Россией.

Зеленский усомнился, что заморозка конфликта приведет к его завершению. Он попросил западные страны усилить санкции против России.

Президент России Владимир Путин назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров. Глава государства констатировал, что контрнаступление ВСУ провалилось, передает «Радиоточка НСН».

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