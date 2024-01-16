Зеленский в Давосе заявил об отказе замораживать конфликт с РФ
Президент Украины Владимира Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе признался, что не хочет замораживать конфликт с Россией. Об этом пишет ТАСС.
Украинский лидер напомнил о попытках заморозить конфликт в Донбассе в 2014 году. При этом он признал, что получает предложения о начале переговоров с Россией.
Зеленский усомнился, что заморозка конфликта приведет к его завершению. Он попросил западные страны усилить санкции против России.
Президент России Владимир Путин назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров. Глава государства констатировал, что контрнаступление ВСУ провалилось, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Причиной смерти автоблогера Шипило мог стать тромб
- Зеленский в Давосе заявил об отказе замораживать конфликт с РФ
- СМИ: В Молдавии заявили о росте запросов на получение гражданства от россиян
- Орбан заявил, что ЕС должен оказать помощь Украине из внебюджетных источников
- Путин назвал фальсифицированными прошлые выборы в США
- «Ну не придурки?»: Путин об отказе Украины от переговоров с Россией
- Путин предложил продлить проходящую на ВДНХ выставку «Россия»
- Путин заявил о полном и абсолютном провале украинского контрнаступления
- Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью и сосиски
- Офицер Росгвардии получил 6 лет тюрьмы за некачественную защиту Крымского моста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru