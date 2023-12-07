Украина ввела санкции против 185 граждан РФ и других стран
7 декабря 202316:01
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе санкций в отношении 185 физических лиц из России и других стран, сообщает ТАСС.
Также в список специальных экономических и других ограничений попала 181 компания. Санкции вводятся на пять или 10 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru