Главы МИД России и Ирана подписали декларацию о противодействии санкциям
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям в ходе переговоров в Москве. Соответствующее заявление сделал МИД России, сообщило агентство ТАСС.
Глава российского внешнеполитического ведомства назвал это событие существенным шагом в увеличении координации усилий мирового сообщества по сопротивлению незаконным рестрикциям, которыми США и их сторонники подменили дипломатию.
Ранее сообщалось, что президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет 7 декабря в Москву для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru