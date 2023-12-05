Главы МИД России и Ирана подписали декларацию о противодействии санкциям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям в ходе переговоров в Москве. Соответствующее заявление сделал МИД России, сообщило агентство ТАСС.

Захарова: Лавров сказал фразу «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал это событие существенным шагом в увеличении координации усилий мирового сообщества по сопротивлению незаконным рестрикциям, которыми США и их сторонники подменили дипломатию.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет 7 декабря в Москву для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СанкцииИранМИД РоссииСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры