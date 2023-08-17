Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список «спонсоров войны»

Китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited оказалась в черном «списке спонсоров войны», куда её внесло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины, сообщает РИА Новости.

Украина внесла британскую компанию Unilever в список «спонсоров войны»

Киев обвиняет владельца торговой площадки AliExpress в том, что он предоставляет свои платформы для продажи меди, вывезенной с территории новых российских регионов, которые Украина считает своими.

Ранее Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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