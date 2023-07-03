Украина внесла британскую компанию Unilever в список «спонсоров войны»
Один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса британская компания Unilever попала в украинский список «спонсоров войны», сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК).
В ведомстве указали, что решение в отношении владельца таких брендов, как Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других, было принято в связи с тем, что он продолжает свою работу в России и платит налоги в российский госбюджет.
Отмечается, что предприятия бренда в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность.
«Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из неё, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась», - подчеркнули в НАПК.
Ранее Украина внесла китайского автопроизводителя Geely в международный список «спонсоров войны». Такое решение связано с тем, что автокомпания реализует свои машины на российском рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru