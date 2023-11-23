Украина внесла в список «спонсоров войны» немецкую компанию Knauf

Крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf попал в украинский список «международных спонсоров войны», сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

Украина внесла автокомпанию Geely в международный список «спонсоров войны»

В сообщении украинского ведомства говорится, что компания якобы «способствует мобилизации в России».

Также в НАПК указали, что Knauf не уходит с российского рынка и платит налоги в бюджет РФ. Утверждается, что немецкая компания уплатила таким образом 117 млн долларов.

Ранее в украинский список «спонсоров войны» попала датская компания по производству изоляционных материалов Rockwool, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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