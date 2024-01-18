Украина внесла швейцарского производителя шоколада в список «спонсоров войны»
Производящая шоколад швейцарская компания Barry Callebaut попала в украинский список «спонсоров войны», сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК).
В ведомстве пояснили, что фирма сохранила в России три свои фабрики и продолжает платить налоги в российский бюджет, чем поддерживает действия Москвы на Украине.
Также в сообщении говорится, что в 2022 году французское представительство компании якобы поставило свою продукцию для армейских сухпайков.
Ранее НАПК Украины внесло в список «международных спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway, которая продолжает работать на российском рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru