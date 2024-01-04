Власти Украины внесли в список «спонсоров войны» компанию-производителя Vici

В сообщении ведомства говорится, решение было принято в связи с тем, что компания продолжает работу в России и ищет новых работников, а также платит значительные налоги в российский бюджет.

В НАПК указали, что продолжение работы известных брендов в России является «неправильным сигналом» миру, что Москва остается частью международной экономики.

Ранее в украинский список «спонсоров войны» попал крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

