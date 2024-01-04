Власти Украины внесли в список «спонсоров войны» компанию-производителя Vici
Литовский холдинг Viciunai Group, который владеет продуктовым товарным знаком Vici, попал в украинский список «спонсоров войны», сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК).
В сообщении ведомства говорится, решение было принято в связи с тем, что компания продолжает работу в России и ищет новых работников, а также платит значительные налоги в российский бюджет.
В НАПК указали, что продолжение работы известных брендов в России является «неправильным сигналом» миру, что Москва остается частью международной экономики.
Ранее в украинский список «спонсоров войны» попал крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru