Украина внесла OTP Bank в перечень «международных спонсоров войны»
4 мая 202318:31
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» венгерскую банковскую группу OTP Bank Group.
Как сообщает украинское издание «Страна», решение было принято в связи с тем, что OTP Bank продолжает работать в России.
Ранее венгерский OTP Bank заявил, что рассматривает продажу своего российского подразделения - «ОТП Банка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- Развожаев: силы ПВО сбили дрон в районе аэродрома Бельбек
- Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за пожаров
- Нацразведка США оценила вероятность применения РФ ядерного оружия
- СМИ: В Екатеринбурге таксист избил пассажира под крики «русня поганая»
- Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве аниматоров на Кубани. Видео
- Бельгия направит Украине доходы с замороженных активов России
- DPA: Шольц высказался за включение Африканского союза в G20
- Ураган в Турции разметал около 30 парашютистов
- Bloomberg: Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции
- РФ запретила ввоз семян подсолнечника и кукурузы из ряда стран
4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru