Украина внесла OTP Bank в перечень «международных спонсоров войны»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» венгерскую банковскую группу OTP Bank Group.

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Как сообщает украинское издание «Страна», решение было принято в связи с тем, что OTP Bank продолжает работать в России.

Ранее венгерский OTP Bank заявил, что рассматривает продажу своего российского подразделения - «ОТП Банка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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