Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»
Украинское правительство внесло производителя алкогольной продукции компанию Bacardi Limited в список «спонсоров войны», сообщают «Ведомости».
Как отмечается, несмотря на обещание покинуть российский рынок, компания продолжает свою работу в России, хорошо при этом зарабатывая в отсутствии прямых конкурентов.
В Киеве подчеркнули, Bacardi Limited продолжает поставлять продукцию в РФ на миллионы долларов и активно расширят там штат своих сотрудников.
Кроме того, там отметили, что чистая прибыль компании в прошлом году достигла 4,7 млрд руб. против 1,5 млрд руб в 2021-м.
Ранее Украина внесла британскую компанию Unilever в список «спонсоров войны», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru