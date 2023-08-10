Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»

Как отмечается, несмотря на обещание покинуть российский рынок, компания продолжает свою работу в России, хорошо при этом зарабатывая в отсутствии прямых конкурентов.

В Киеве подчеркнули, Bacardi Limited продолжает поставлять продукцию в РФ на миллионы долларов и активно расширят там штат своих сотрудников.

Кроме того, там отметили, что чистая прибыль компании в прошлом году достигла 4,7 млрд руб. против 1,5 млрд руб в 2021-м.

Ранее Украина внесла британскую компанию Unilever в список «спонсоров войны», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

