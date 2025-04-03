Телеведущая Михейчик объяснила, почему сериалы делают девушек одинокими

Она объяснила, что героини сериалов с помощью своей любви и терпения делают из токсичных мужчин идеальных партнёров. В резульате женщины пытаются повторить этот опыт, однако в реальной жизни люди не меняются по щелчку пальцев.

«Когда что-то идет не так, они не уходят... Результатом становятся разбитая психика, годы в терапии и разочарование в мужчинах», – подчеркнула эксперт.

Михейчик добавила, что мужчина, который не уважает свою партнёршу, «не изменится после волшебного поцелуя».

Ранее общественное движение «Ветераны России» призвало запретить в РФ показ турецких сериалов, сообщает RT.