В МО РФ призвали контролировать передвижения военкоров в зоне боевых действий
3 апреля 202516:38
Необходимо ввести контроль за передвижениями военных корреспондентов в зоне боевых действий. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.
Выступая в Госдуме, он указал, что военкоры не должны «бесконтрольно находиться на территории, где ведутся боевые действия».
«Не дай бог, попадет под FPV-дроны или же наши артиллерийские обстрелы и закончит печально», – заключил замминистра.
Ранее в Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru