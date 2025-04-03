В МО РФ призвали контролировать передвижения военкоров в зоне боевых действий

Необходимо ввести контроль за передвижениями военных корреспондентов в зоне боевых действий. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.

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Выступая в Госдуме, он указал, что военкоры не должны «бесконтрольно находиться на территории, где ведутся боевые действия».

«Не дай бог, попадет под FPV-дроны или же наши артиллерийские обстрелы и закончит печально», – заключил замминистра.

Ранее в Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СМИЖурналистыМинобороны РФ

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