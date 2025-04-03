В МО РФ призвали контролировать передвижения военкоров в зоне боевых действий

Выступая в Госдуме, он указал, что военкоры не должны «бесконтрольно находиться на территории, где ведутся боевые действия».

«Не дай бог, попадет под FPV-дроны или же наши артиллерийские обстрелы и закончит печально», – заключил замминистра.

Ранее в Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева, напоминает «Свободная пресса».