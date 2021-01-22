Украинец возмутился высокими пенсиями в Крыму и низкими на Украине

Житель Харьковской области возмутился более высокими пенсиями в Крыму, чем на Украине. Мужчина по имени Михаил позвонил в эфир передачи телеканала «Наш» и заявил, что в Крыму пенсии в несколько раз выше украинских, а коммунальный услуги в десятки раз ниже. В доказательство позвонивший привел в пример своего брата, который живет в Крыму и получает пенсию в восемь раз больше.

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Телезритель обвинил украинские власти в геноциде народа, добавив что десятки миллионов человек были вынуждены эмигрировать из-за того, что их фактически «выдавили» из страны, передает РИА ФАН.

Ведущий программы попытался оспорить слова жителя Харьковской области, передает Ura.ru. Он отметил, что все это «потемкинские деревни», а в российской глубинке жизнь «убогая».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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