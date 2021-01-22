Украинец возмутился высокими пенсиями в Крыму и низкими на Украине

Телезритель обвинил украинские власти в геноциде народа, добавив что десятки миллионов человек были вынуждены эмигрировать из-за того, что их фактически «выдавили» из страны, передает РИА ФАН.

Ведущий программы попытался оспорить слова жителя Харьковской области, передает Ura.ru. Он отметил, что все это «потемкинские деревни», а в российской глубинке жизнь «убогая».

