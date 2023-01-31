Украина разорвала соглашение с Россией о воздушном сообщении

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что между Украиной и Россией прекращено действие соглашения о воздушном сообщении.

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В своем Telegram-канале Мельничук отметил, что соглашение было подписано 12 января 1994 года. Также Киев разорвал с Москвой еще одно соглашение, которое предусматривало сотрудничество в области производства и поставок авиационной техники. Документ был подписан в феврале 1993 года.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что на Украине практически не осталось взлётных полос, украинское небо закрыто российскими военными. При этом политик пообещал, что скоро Украина останется и без выхода к морю.


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ФОТО: РИА Новости
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