Медведев пообещал вскоре оставить Украину без выхода к морю

На Украине практически не осталось взлётных полос, а украинское небо закрыто российскими военными. Об этом заявил в своем в своём Telegram-канале зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Так, он прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника о том, что ВСУ, помимо танков, нужны также самолёты и подводные лодки.

«А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учётом того, что скоро у Украины вообще не останется моря», — написал Медведев.

По его словам, украинским военным в таком случае придётся сидеть в подлодке «прямо посреди Днепра».

Ранее Медведев назвал конфликт на Украине «новой Отечественной» войной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

