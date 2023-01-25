Медведев пообещал вскоре оставить Украину без выхода к морю
На Украине практически не осталось взлётных полос, а украинское небо закрыто российскими военными. Об этом заявил в своем в своём Telegram-канале зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Так, он прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника о том, что ВСУ, помимо танков, нужны также самолёты и подводные лодки.
«А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учётом того, что скоро у Украины вообще не останется моря», — написал Медведев.
По его словам, украинским военным в таком случае придётся сидеть в подлодке «прямо посреди Днепра».
Ранее Медведев назвал конфликт на Украине «новой Отечественной» войной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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