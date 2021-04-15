Украина провела военные учения возле Крыма
Танковые и артиллерийские резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели военные учения на границе с Крымом 14 апреля, сообщается в Facebook Командования Объединенных сил страны.
Командующий ВСУ Сергей Наев отметил, что танковые подразделения проработали элементы передвижения на открытой местности и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.
Вертолетные учения прошли возле Крыма 6 апреля. Десантно-штурмовые войска Украины учились противодействовать морскому десанту противника на побережье. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале масштабных учений на территории страны.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что власти региона полностью готовы пресечь любые провокации со стороны Украины.
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