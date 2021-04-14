Киев: Россия стянула 110 тысяч военных к границам Украины

Минобороны Украины выражает обеспокоенность в связи с концентрацией российских войск рядом с границами Украины, численность которых оценивают в 110 тысяч человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны Украины Андрея Таран.

По его словам, российская сторона также разместила в Крыму 42 тысячи военных, способных применить «целый ряд кинетических систем для наступательных военных операций».