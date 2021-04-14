Киев: Россия стянула 110 тысяч военных к границам Украины
Минобороны Украины выражает обеспокоенность в связи с концентрацией российских войск рядом с границами Украины, численность которых оценивают в 110 тысяч человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны Украины Андрея Таран.
По его словам, российская сторона также разместила в Крыму 42 тысячи военных, способных применить «целый ряд кинетических систем для наступательных военных операций».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обеспокоенность ряда стран по поводу перемещения российских войск внутри страны безосновательной. По его словам, на территории Украины произойдет деэскалация тогда, когда украинская сторона откажется от «провокационных действий».
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