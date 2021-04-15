В Крыму заявили о готовности пресечь провокации Украины
Возможные провокации украинских властей на границе в Крыму готовы пресечь, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
Политик подчеркнул, что власти региона полностью готовы к возможным провокациям, виновные будут привлечены к ответственности., передаёт РИА Новости.
«До нас им не дотянуться. Крымчане находятся в безопасности», — добавил Константинов.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Киев при поддержке США может попытаться найти повод для начала военных действий.
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