В Крыму заявили о готовности пресечь провокации Украины

Возможные провокации украинских властей на границе в Крыму готовы пресечь, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

Политик подчеркнул, что власти региона полностью готовы к возможным провокациям, виновные будут привлечены к ответственности., передаёт РИА Новости.

«До нас им не дотянуться. Крымчане находятся в безопасности», — добавил Константинов.

Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Киев при поддержке США может попытаться найти повод для начала военных действий.

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ФОТО: pixabay.com
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