Украина продлила санкции против России

Уточняется, что запрет на поставку определенных категорий товаров должен был истечь 31 декабря этого года.

Как сообщает Москва 24, в конце июня перечень товаров, ввоз которых на Украину из России запрещен, был расширен. В том числе, в него вошли цемент, корма для животных, обои, стальная посуда, а также тракторы. Уточняется, что общий объем товаров, которых коснулись ограничения, оценивается в 530 миллионов долларов в год.

Ранее НСН сообщала, что Совет Евросоюза продлил действие пакета экономических санкций в отношении России, введённый из-за присоединения Крыма. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры продлены на год — до 23 июня 2020 года.

