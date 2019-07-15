Украина продлила санкции против России
Правительство Украины сообщило о продлении санкций в адрес России до 2021 года. Речь идет об эмбарго на ввоз товаров. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабинета министров, сообщает Утро.ру.
Уточняется, что запрет на поставку определенных категорий товаров должен был истечь 31 декабря этого года.
Как сообщает Москва 24, в конце июня перечень товаров, ввоз которых на Украину из России запрещен, был расширен. В том числе, в него вошли цемент, корма для животных, обои, стальная посуда, а также тракторы. Уточняется, что общий объем товаров, которых коснулись ограничения, оценивается в 530 миллионов долларов в год.
Ранее НСН сообщала, что Совет Евросоюза продлил действие пакета экономических санкций в отношении России, введённый из-за присоединения Крыма. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры продлены на год — до 23 июня 2020 года.
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