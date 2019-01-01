Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму
Совет Евросоюза продлил действие пакета экономических санкций в отношении России, введённый из-за присоединения Крыма. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры продлены на год — до 23 июня 2020 года.
Между тем, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал ожидаемое продление санкций в отношении полуострова «комедией абсурда». Что касается Украины, то она, по-прежнему, считает Крым своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла том, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
В свою очередь Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Ранее НСН писала, что Петр Порошенко не исключил отказа новых властей Киеваот претензий на Крым. По словам бывшего главы государства, украинское правительство может признать Крымский полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе. Однако при таком развитии ситуации, по мнению Порошенко, правительство перестанет быть властью.
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