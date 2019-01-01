Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

Совет Евросоюза продлил действие пакета экономических санкций в отношении России, введённый из-за присоединения Крыма. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры продлены на год — до 23 июня 2020 года.

Между тем, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал ожидаемое продление санкций в отношении полуострова «комедией абсурда». Что касается Украины, то она, по-прежнему, считает Крым своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла том, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».