В мире

Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

20 июня16:10

Совет Евросоюза продлил действие пакета экономических санкций в отношении России, введённый из-за присоединения Крыма. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры продлены на год — до 23 июня 2020 года.

Между тем, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал ожидаемое продление санкций в отношении полуострова «комедией абсурда». Что касается Украины, то она, по-прежнему, считает Крым своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла том, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Ранее НСН писала, что Петр Порошенко не исключил отказа новых властей Киеваот претензий на Крым. По словам бывшего главы государства, украинское правительство может признать Крымский полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе. Однако при таком развитии ситуации, по мнению Порошенко, правительство перестанет быть властью.

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ФОТО: pxhere.com
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